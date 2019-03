Lavoro e formazione: in vista della stagione estiva ecco il corso di responsabile delle piscine

GROSSETO – Proseguono i corsi di formazione per Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti. In vista della stagione estiva e del lavoro nei mesi più caldi dell’anno, partirà a breve il percorso unificato per responsabili della piscina ed addetti agli impianti tecnologici. Per iscriversi al corso c’è tempo sino al 27 marzo.

Nel mese di aprile si terranno invece i corsi haccp per coloro che effettuano preparazione e somministrazione di alimenti de bevande.

Per informazioni su calendari ed iscrizioni rivolgersi presso la Confesercenti di Grosseto, via de’ Barberi 108, tel. 0564/438803-09, info@cescot.grosseto.it