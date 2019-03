Il Panathlon Club presenta la nuova Ciclostorica Maremmana, fra pedalate e valorizzazione del territorio

GROSSETO – Serata conviviale di prestigio, quella organizzata dal Panathlon Club Grosseto del presidente Armando Fommei, per il prossimo venerdì 29 marzo. Presso l’hotel Granduca di Grosseto alle ore 18, sarà presentata in anteprima la “Ciclostorica Maremmana” edizione 2019, tradizionale appuntamento con particolari biciclette e ciclisti, in programma nel prossimo mese di maggio sulle strade della nostra provincia, che vedrà impegnati tantissimi appassionati di questo sport.



“Questo appuntamento della ciclostorica Maremmana, – commenta Armando Fommei, presidente del Panathlon Grosseto – è molto particolare riservato agli sportivi delle due ruote e non solo. La nostra provincia nei giorni 10, 11 e 12 maggio sarà invasa da tantissime persone che, equipaggiate con particolari biciclette d’epoca, avranno la possibilità di trascorrere tre giorni immersi nella natura che offre il nostro territorio, anche per far conoscere le bellezze della nostra Maremma”.

“Noi del Panathlon Club Grosseto – termina il presidente Fommei – siamo un club che è sempre attento alla promozione del nostro territorio. Con quest’attività ludico-sportiva, che nella fattispecie è rappresentata dalla Ciclostorica Maremmana, riteniamo che il territorio e le nostre bellezze naturali possano essere messe in risalto”.



Questo il programma della serata di venerdì 29 marzo. Alle ore 18 presso la sala “Azzurra” dell’hotel Granduca si terrà la presentazione ufficiale della manifestazione, alla presenza di alcuni campioni mondiali del ciclismo, inoltre sarà presente il sindaco di Castiglione della Pescaia Giancarlo Farnetani, che figura anche tra i sostenitori della manifestazione. Per il comune di Grosseto sarà invece presente l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi oltre alle varie Autorità Civili, Militari e Sportive della nostra provincia. A seguire, alle ore 20 presso il salone delle feste si terrà la tradizionale cena.