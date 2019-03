Il Comune offre due posti di lavoro in biblioteca: ecco come fare domanda

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia ha pubblicato un avviso, presente sull’albo Pretorio e nella home page del sito istituzionale del Comune https://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it per l’assunzione a tempo determinato di due esecutori amministrativi categoria B per quattro mesi alla biblioteca comunale Italo Calvino.

Le domande dovranno essere presentate al Centro per l’impiego di Grosseto negli orari di apertura al pubblico o trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Centro per l’impiego di Grosseto – Via G. Scopetani – 58100 Grosseto (Gr). In tal caso non farà fede la data del timbro postale.

La partecipazione all’avviso può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: grosseto_livorno@postacert.toscana.it; in questo caso, la domanda sarà accettata soltanto se inviata da Pec e da apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali.

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria. Le domande dovranno pervenire al Centro per l’impiego di Grosseto entro venerdì 29 marzo 2019.