Grande successo per il campionato provinciale di ginnastica artistica. Tutti i risultati

PAGANICO – Quasi 300 atleti hanno animato i campionati provinciali promozionali di ginnastica artistica al palasport di Paganico. Polisportiva Paganico, organizzatrice dell’evento insieme alla Uisp, Polvere di Magnesio, Csn Artistica Porto Santo Stefano, Polisportiva Barbanella Uno, Sci Club Lo Scoiattolo e Artistica Grosseto hanno fatto scendere in pedana le loro giovani e giovanissime ginnaste (e ginnasti), alle prese con trave, corpo libero, trampolino e volteggio.

“Bilancio estremamente positivo – afferma Fabio Nocchi, coordinatore ginnastica Uisp – per questa festosa competizione con 280 partecipanti dobbiamo ringraziare le società e gli organizzatori, che ci hanno messo a disposizione un impianto molto accogliente”. “Le bambine si sono divertite ed emozionate – aggiunge – nella nostra provincia la ginnastica è uno sport in crescita, che porta avanti valori importanti di amicizia e socializzazione”.

“Per il terzo anno abbiamo ospitato questo campionato – afferma Antonella Samperi, presidente della Polisportiva Paganico – e siamo felici per il risultato e per aver visto le bambine soddisfatte e felici. Abbiamo vissuto due belle giornate e per la nostra società si tratta di un evento da affrontare nel miglior modo possibile”.

Primo Grado Avanzato Allieve: 1) Amelia Tirocchi, Artistica Grosseto; 2) Alma Borsetti, Artistica Grosseto; 3) Mya Manigrasso, Csn Artistica.

Primo Grado Avanzato Junior: 1) Gabriella Rotaru, Artistica Grosseto; 2) Benedetta Campompori, Polisportiva Barbanella Uno; 3) Linda Biagianti, Artistica Grosseto.

Primo Grado Avanzato Senior: 1) Giulia Giovani, Polvere di Magnesio; 2) Ilaria Pifferi, Artistica Grosseto; 3) Giorgia Maggi, Polisportiva Paganico.

Primo Grado individuale Allieve: 1) Ambra Carraresi, Polisportiva Paganico; 2) Nicole Palombo, Csn Artistica; 3) Sara Crisanti, Csn Artistica.

Primo Grado individuale Junior: 1) Ambra Conti, Polisportiva Barbanella Uno; 2) Matilde Pera, Polisportiva Paganico; 3) Matilde Bentivoglio, Polisportiva Barbanella Uno.

Primo Grado individuale Senior: 1) Matilde Arzilli Pepi, Artistica Grosseto; 2) Aurora Vichi, Polisportiva Barbanella Uno; 3) Natalia Nasini, Polisportiva Paganico.

Seconda Grado: 1) Ginevra Pagliai, Artistica Grosseto; 2) Linda Clemente, Artistica Grosseto; 3) Lavinia Rusci, Artistica Grosseto.

Terzo Grado: 1) Alice Esposito, Polisportiva Barbanella Uno; 2) Giulia Cane, Polisportiva Barbanella Uno; 3) Ilaria Del Principe, Polisportiva Paganico.

Terzo Grado Allieve: 1) Laura Manuelli, Polvere di Magnesio; 2) Claria Conti, Artistica Grosseto; 3) Evin Ozel, Scoiattolo.

Terzo Grado Junior: 1) Sara Damiani, Artistica Grosseto; 2) Serena Pieri, Artistica Grosseto; 3) Gaia Trilli, Polisportiva Paganico.

Terzo Grado Senior: 1) Ludovica Sgai, Artistica Grosseto; 2) Greta Napolitano, Polisportiva Barbanella Uno; 3) Asja Margiacci, Polisportiva Barbanella Uno.

Primo Grado Allieve: 1) Polisportiva Paganico B (Camilla Catocci, Eriona Feka, Roberta Niklekaj, Margot Fera, Eva Pecciarini. 2) Polisportiva Barbanella Uno A (Giulia D’Andria, Sofia Canizzaro, Martina Rasi, Elisa De Santis, Anna Burroni); 3) Artistica Grosseto rossa (Virginia Simoncelli, Sofia Esposito, Ginevra Rusci, Camilla Trebbi, Petra Simone).

Primo Grado Junior: 1) Polisportiva Barbanella Uno A (Irene Guidarini, Melania Santini, Miriam Magnaini, Martina Valay, Laura Cavalletti). 2) Artistica Grosseto A (Sofia Susanna Lembo, Greta Giuliarini, Camilla Brasini). 3) Scoiattolo (Vanessa Bargagli, Sofia Saroni, Agnese Fabbrini, Bianca Rodriguez, Helin Ozel).

Primo Grado Senior: 1) Scoiattolo (Petra Testi, Naomi Zurrida, Giorgia Guerrini, Noemi Vaneffi, Silvia Fiori); 2) Polisportiva Barbanella Uno B (Giorgia Gervino, Sara Parricchi, Martina Cicerchia, Auora Perini). 3) Polisportiva Uno A (Emanuele Gennari, Virginia Ghini, Viktoria Salutari).

Mini Terzo Grado: 1) Polisportiva Paganico rossa (Margherita Massai, Adele Bernardini, Isabel Pecciarini, Emma Bellucci, Alysa Hyseni; 2) Polisportiva Barbanella Uno (Luce Girelli, Petra Parmesani, Chiara Minelli); 3) Scoiattolo (Ambra Ceccarini, Gaia Shtepani, Rebecca Tiberi, Maria Rosaria Zini).