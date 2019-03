Fairplay e divertimento all’ultimo raggruppamento di baby calciatori dell’Invicta Grosseto

GROSSETO – Bellissima domenica di sport e divertimento per i bambini del 2012 e 2011 del Gsd Invicta Grosseto Calcio Giovani, impegnati nei propri raggruppamenti presso il campo della Nuova Grosseto Barbanella.

I bambini del 2012, guidati dagli istruttori Aldo e Daniele Acciai, si sono comportati ottimamente giocando veramente bene e dimostrando far play. Stessa cosa, per i bambini del 2011 seguiti dagli istruttori Marco Ascone, William Bender, Lino Di Manno e Mario Maggini. I ragazzi sono stati bravissimi e hanno divertito il numeroso pubblico presente, unitamente ai pari età delle altre squadre scese in campo ovvero Nuova Grosseto, Saurorispescia, Albinia, Argentario, Virtus Maremma, Marina Calcio e Roselle.

Il responsabile tecnico della scuola calcio Elite Maurizio Bruni, presente alla manifestazione, ringrazia tutti i bambini, i tecnici e i genitori, dando loro appuntamento al 25 aprile in occasione del Torneo Mundialito, manifestazione riservata ai ragazzi nati negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013-2014