Due vittorie per i giovani Gea: ecco i risultati del weekend

GROSSETO – Due vittorie e una sconfitta per le formazioni giovanili della Gea nell’ultimo fine settimana.

Valdambra-Maregiglio Gea 49-80

VALDAMBRA: Singhi 4, Redditi 6, Donzellini, Lucioli 6, Passalacqua 4, Bindi, Ferri 4, Babbalacchio, Checchi 24, Xhafaj. All. Roberto Righeschi.

MAREGIGLIO: Delfino 5, Tamberi 2, Baffetti 7, Pieri 5, Burzi 10, Gruevski 8, Bassi 4, Scurti 12, Bocchi 5, Piccoli 14, Grilli 8. All. Pablo Crudeli.

ARBITRO: Samuele Pieraccini.

PARZIALI: 13-23, 35-42; 45-59.

La Maregiglio Grosseto debutta nella Coppa Toscana under 18 con una convincente affermazione (80-49) contro il Valdambra sul parquet di Terranova Bracciolini. I ragazzi di Pablo Crudeli hanno preso da subito in mano la partita e per gli aretini non c’è stato scampo. Quello grossetano è stato un successo corale: sono infatti andati a punti tutti e undici i cestiti messi a referto. Burzi, Scurti e Piccoli sono andati in doppia cifra, ma tutta la squadra si è espressa su ottimi livelli, proseguono sulla strada già intrapresa nel ritorno della regular season.

Camping Il Sole Gea-Basket Cecina 64-63

IL SOLE GEA: Censini, Ruffoli 7, Di Nisio 4, Pettrone, Anselmi 18, Chinellato 23, Carlea, Scadà, Ruta 12. All. Elena Furi.

BASKET CECINA: Morelli, Tozzi 15, Nardo, Guazzini, Amadori, Sabli 6, Tatani 8, Statelli 13, Daniele, Di Lallo 15, Pompizzi 3, Roscioni 3. All. Barsotti.

ARBITRI: Guido De Lalla e Tommaso Pizzocolo.

PARZIALI: 14-22, 33-38; 50-52.

Tornano alla vittoria gli under 14 della Gea allenati da Elena Furi, a spese del Basket Cecina, che s’arrende in volata, sui sei punti di fila di Francesco Anselmi. Il Camping Il Sole è stato costretto a rimontare sin dal primo quarto, chiuso in vantaggio di otto punti dai livornesi. Dal secondo quarto, però, i grossetani, che hanno avuto 23 punti da Brando Chinellato, convocato per il torneo regionale Carloni, hanno cominciato a rifarsi sotto, andando all’intervallo lungo con un ritardo di tre lunghezze. Nella ripresa, con una prova davvero convincente, la Gea ha affiancato gli avversari e li ha superati proprio a fil di sirena con due azioni da tre punti (canestro e libero supplementare) di Anselmi, autore di ben 18 punti.

Si è fermata ai quarti di finale l’avventura della Gea under 13 alle finali regionali 3×3 che si sono disputate nello scorso fine settimana a Livorno. Giulia Faragli, Clara Nunziatini, Alice Panella e Sofia Tanganelli, accompagnate dal coach Luca Faragli, hanno vinto a punteggio pieno il girone eliminatorio contro Pontedera B e San Giovanni Valdarno C, ma si sono arrese al Pontedera B (battuto 9-2 nella prima sfida) nei quarti di finale con il punteggio di 5-4. Il torneo è stato vinto da Pontedera A in finale con il Baloncesto Firenze.