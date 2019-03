Divertimento e prima vittoria stagionale per gli Under 11 del Circolo Pattinatori

GROSSETO – Primo brindisi stagionale per la giovanissima formazione del Circolo Pattinatori Bora Bora Under 11, che ha superato 7-5 in via Leoncavallo il Follonica B.

I bambini allenati da Alessandro Saitta, con la collaborazione di Lorenzo Camisoli e Filippo La Spina, hanno disputato un incontro divertente, nel quale hanno dimostrato la loro crescita. Gli azzurrini di Massimo Bracali sono stati sempre costretti ad inseguire: ha aperto le marcature Francesco Masetti con una doppietta al 2’32 e al 10’03. Marengo ha accorciato ma Masetti ha risposto prima con il 3-1, poi con il 4-2 che ha chiuso il primo tempo. Nella ripresa il Bora Bora, grazie alla segnatura di Tancredi Betti (è il primo centro dell’anno non firmato Masetti), è volato via fino al 6-2, prima di una piccola rimonta follonichese, che riesce a chiudere con due lunghezze di ritardo.

BORA BORA: Dervishi; Leonardo Balducci, Nicholas Balducci, Fonti, Dorella, Betti (1), Masetti (6), Muntean, Turbanti. All. Alessandro Saitta.

FOLLONICA B: Santini; Muzhaqi, Marengo (1), Bracali (3), Berti (1), Agresti. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Matteo Galoppi.