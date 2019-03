Debutto da applausi per il diciottenne Giuseppe Liccardo della Fight Gym

LIVORNO – Sul ring di Livorno il giovane Giuseppe Liccardo della Fight Gym Grosseto seguito dal maestro Raffaele D’Amico conquista il suo primo verdetto sul lucchese Michele Raffanti al termine di un match entusiasmante con un ottimo avversario che non faceva un passo indietro.

Liccardo, diciottenne categoria 60 kg, si impone per una migliore scelta di tempo che gli permette di arrivare a segno con precisi destri. Il secondo round è quello in cui il giovane grossetano di origini palermitane si esprime al meglio costringendo l’arbitro a contare l’avversario che prontamente recupera e porta a termine l’incontro far gli applausi del pubblico. Con questo esordio la Fight Gym Grosseto aggiunge una nuova stellina alla vasta pattuglia dei pugili della palestra che è pronta nel frattempo a presentare altri giovanissimi in grado di ambire ad ambiziosi traguardi.

Intanto il prossimo fine settimana il Torneo Italia indetto dalla FPI per selezionare i giovani talenti da inserire nelle nazionali giovanili, che si effettuerà a Cascia, vede la partecipazione del quindicenne Gabriele Crabargiu nella categoria kg. 48 Juniores e del quattordicenne Jonathan Pisano nella categoria kg. 105 school boys.