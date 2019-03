Asilo nido, arriva il bando: ecco come presentare domanda

FOLLONICA – Pubblicato il bando per le iscrizioni al nido d’infanzia comunale “Le mimose” , per l’anno educativo 2019/20. Il bando interessa i bambini che al 31 dicembre siano in età compresa tra 12 e 36 mesi. La scadenza delle iscrizioni è martedì 30 aprile.

I moduli per la domanda di iscrizione possono essere scaricati dal sito www.comune.follonica.gr.it (sezione uffici socio educativi–nido d’Infanzia “ Le Mimose”), oppure ritirati all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Follonica o all’ufficio “servizi all’infanzia” (ex Casello Idraulico, via Roma).

Le domande dovranno essere consegnate, entro il 30 aprile, all’ufficio protocollo del Comune di Follonica (apertura al pubblico) oppure inviate per pec, sempre entro il 30 aprile, all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it.

Alle domande deve essere allegata copia del documento di identità del genitore che sottoscrive l’autocertificazione, la certificazione che attesti l’attuale situazione lavorativa di entrambi i genitori e la certificazione Isee. Alle richieste verrà attribuito un punteggio, secondo i criteri previsti dal vigente Regolamento zonale, sulla base di quanto risulta dichiarato nell’autocertificazione.

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata presumibilmente entro il 20 maggio e da quel momento sarà possibile presentare eventuale richiesta di riesame. La graduatoria definitiva verrà invece pubblicata successivamente all’esame delle eventuali richieste di riesame. Ai genitori verrà comunicata l’ammissione del proprio figlio tramite email o posta ordinaria e verranno fornite tutte le informazioni relative all’inizio dell’anno educativo.

L’autocertificazione sottoscritta ai fini dell’attribuzione del punteggio è soggetta a controlli di veridicità di quanto dichiarato ai sensi della normativa vigente. Per informazioni: Enrica Galeotti tel.056659008, egaleotti@comune.follonica.gr.it.