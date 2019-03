Allerta meteo, ecco tutte le scuole chiuse in Maremma

GROSSETO – Scuole chiuse a Scarlino e Gavorrano nella giornata di martedì 26 marzo a causa dell’allerta meteo arancione.

Andrea Biondi, sindaco di Gavorrano, afferma: “Si comunica che, a seguito dell’allerta meteo rischio arancione per il forte vento, diramato dalla protezione civile, il sindaco, con propria ordinanza numero 19 in data odierna, ha disposto, per l’intera giornata di martedì 26 marzo 2019, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale”.