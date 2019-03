Pallavolo Follonica sottotono, il Flora Buggiano passeggia in casa

FOLLONICA – La trasferta a Borgo a Buggiano si è risolta con la peggiore prestazione stagionale per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini.

Sconfitta netta per le azzurre di coach Rossano Rossi contro la seconda in classifica (tre set a zero per le padrone di casa del Flora Buggiano), ma ciò che ha fatto più male è stato assistere a una prestazione del tutto sottotono da parte del sestetto follonichese, mai in partita e incapace di reagire alle avversarie. Senza storia il primo set, qualche timida reazione da parte della Pallavolo Follonica nel secondo parziale, altro crollo nel terzo set. E così il Flora Buggiano si prende i tre punti che permettono alle pistoiesi di mantenere il secondo posto in classifica a quota 49 appaiate a Cascina, dietro l’irraggiungibile Cecina a 59. Ferma a 32 punti la Pallavolo Follonica, quota che vale il settimo posto a fianco di Lucca.

“C’è poco da dire: è stata in assoluto la peggior prestazione stagionale della nostra squadra – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica –. Tutte, nessuna esclusa, hanno giocato al di sotto delle loro possibilità. La sconfitta ci stava, perché il Buggiano è una squadra forte, ma non certo così. Adesso dobbiamo voltare pagina e ripartire: pensiamo alla salvezza, ci mancano ancora tre punti per stare tranquilli”. La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo sabato 30 marzo alle 18 al palasport di San Vincenzo (gara casalinga giocata in campo neutro per l’indisponibilità del palazzetto follonichese) contro il Volley Pantera Lucca.

Flora Buggiano-Pallavolo Follonica 3-0 (25/17; 25/21; 25/13)

Pallavolo Follonica: Belardi, Carnesecchi, Di Luzio, Francardi, Gaggioli, Martelli, Montauti, Panerai, Paradisi, Poggetti, Zanolla. Allenatore: Rossi.

I risultati della 21esima giornata – Serie C girone A:

Entomox Peimar Calci-Fanball Il Discobolo 3-0

Luca Consani Grosseto-Pallavolo Delfino Pescia 3-2

Under 21 Lupi Santa Croce-Pallavolo Cascina 0-3

Baia del Marinaio Volley Cecina-Lupi Estintori San Miniato 3-0

Voley Pantera Lucca-Errepi Mtk Grosseto 3-2

Flora Buggiano-Pallavolo Follonica 3-0

Under 21 Pediatrica Specialist-Volley Sei Rose Rosignano 1-3

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 59

Flora Buggiano 49

Pallavolo Cascina 49

Entomox Peimar Calci 42

Errepi Mtk Grosseto 38

Volley Pantera Lucca 32

Pallavolo Follonica 32

Volley Sei Rose Rosignano 29

Lupi Estintori San Miniato 28

U21 Lupi Santa Croce 24

Luca Consani Grosseto 22

U21 Pediatrica Specialist 19

Pallavolo Delfino Pescia 16

Fanball Il Discobolo 2