Mirafin e Futsal Bagnolo non fanno sconti, battute le prime squadre dell’Atlante Grosseto

GROSSETO – Weekend amaro per le prime squadre dell’Atlante Grosseto. Sconfitta di misura per la formazione femminile nella quart’ultima sfida di campionato, battuta dalla peggio classificata Futsal Bagnolo per 2-3, davanti al pubblico amico della Bombonera.

Non va meglio il ventesimo turno della rosa maschile, strapazzata a Pomezia dalla quarta Mirafin con un severo 10-2. Gara subito in salita per i biancorossi, in sei minuti sorpresi ben tre volte dall’attacco rivale. Laziali in ottima forma, spinti dalle doppiette di Gioia e Moreira e nel secondo tempo insaziabili con la tripletta di Fioravanti. Si complica ancora anche la situazione di classifica con i pareggi della penultima Roma c5 e della terz’ultima Olimpus Roma, che chiudono entrambe a reti inviolate i confronti con Gisinti Pistoia e Prato.