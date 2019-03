I neo-sommelier Ais in Franciacorta per la consegna della pergamena

Dopo una visita nel vigneto prima e in cantina poi, alla scoperta dei segreti delle bollicine più famose d’Italia, i nuovi comunicatori professionali del vino hanno potuto degustare un pranzo gourmet con speciali etichette in abbinamento a ciascun piatto.

“È ormai un appuntamento tanto emozionante quanto irrinunciabile alla fine dell’impegnativo percorso di studio – ha commentato Antonio Stelli, delegato Ais Grosseto -. Ai neo ambasciatori del nostro territorio auguro successo: ognuno di loro, con rinnovato impegno e passione, potrà dare il proprio contributo non soltanto a far crescere la delegazione maremmana, ma ad esaltare, con la propria gestualità e professionalità tutto il comparto enogastronomico della provincia. Complimenti e grazie di cuore a tutti. Con la giornata di Berlucchi finisce il percorso dei tre livelli Ais ma è l’ inizio del meraviglioso viaggio nella profondità della materia: un viaggio che non finirà mai. I neo sommelier dovranno affrontarlo con umiltà, curiosità, attenzione, rispetto”.

Ecco i nomi dei neo sommelier: Nicola Amato, Dario Antenucci, Letizia Brocchi, Carlo Bruzzone, Letizia Calabrò, Giusy Calia, Cosimo Carnasciali, Veronica Ceccarini, Fabrizio Costanzo, Sabrina Diligenti, Marina Dobjchina, Nathalie Ferbar Katalin, Oliver Gangemi, Martina Girardi, Francesco Maffei, Paolo Mattielli, Giulia Morini, Giuseppe Orfino, Alessia Pintauro, Massimo Raucci, Paola Salusti, Sofia Simoni, Guido Tanganelli, Nicola Tassi, Piera Zaniboni.