Dall’Italia, giornata di disagi per chi vola: ecco i voli che restano a terra domani

ROMA – Lunedì 25 marzo sarà una giornata di scioperi per gli aerei in Italia. Dalle 10 alle 14 si fermano i voli per lo stato di agitazione di alcune sigle sindacali.

Sono 97 i voli di Alitalia cancellati, su 20 tratte internazionali: salta il volo di andata, ma non giungendo l’aeromobile a destinazione salta anche il ritorno. Ancora più problematica la situazione per Air Italy, 24 ore di stop con fasce garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.

