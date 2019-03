Dalle Juniores alle Under 8, oltre cinquanta giovani atlete al campionato provinciale Uisp

GROSSETO – Oltre cinquanta piccole e piccolissime atlete hanno preso parte al campionato provinciale di ginnastica ritmica Uisp. Al palasport di via Lago di Varano è stata una bella mattinata con le portacolori di Società Ginnastica Grifone, Artistica Grosseto e Polisportiva Barbanella, che hanno animato la gara promozionale dei Centri.

Nella categoria Junior tripletta dell’Artistica Grosseto: prima Gioia D’Andrea, poi Arianna Boccuto e Dafne Bartoletti. Nelle Allieve la campionessa è Giulia Tasselli, Ginnastica Grifone, davanti ad Anna Nucci e Costanza Burla, della Polisportiva Barbanella Uno. Barbanella Uno che si è imposta nelle Esordienti, con Alice Nasto che ha preceduto Asia Giardini, Artistica Grosseto e Marianna Moretti, Barbanella Uno. Tra le Under 8 nessuna classifica, visto che le più piccole non possono partecipare a manifestazioni competitive: in pedana Brittany Acosta, Nicole Daina De Rosa, Joia Draghi, Livia Dragone, Giulia Duccini, Alice Goracci, Sara Goracci, Giulia Matrice, Clara Pasuch, Rosalba Pianese, Sabina Sachesenmeyer, Giulia Scali, Camilla Zanti.

“Era il secondo appuntamento con il campionato promozionale di ritmica – afferma il coordinatore provinciale della ginnastica Uisp, Fabio Nocchi – dalle 30 partecipanti dell’anno scorso siamo passate a 50, segno che anche la ritmica può crescere e diventare un settore sempre più importante per tutto il movimento”.

L’organizzazione era della struttura di attività ginnastica Uisp, in collaborazione con la Società Grifone.