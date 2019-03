Ceri e Magrini: “Prestazione perfetta”. Vanni: “Tifosi da categoria superiore”

GROSSETO – Euforia in campo, negli spogliatoi e in sala stampa. Grosseto festeggia la giornata perfetta con un morale così alto da dare le vertigini. “Prestazione perfetta e gol di pregevole fattura – così il presidente Mario Ceri commenta la vittoria con il Camaiore -. Manca poco alla vittoria del campionato e domenica prossima vogliamo chiuderlo e festeggiare, anche perché stiamo già lavorando per la prossima stagione. Stiamo cercando sponsor importanti per allestire una squadra competitiva anche in serie D: in ogni caso il primo obiettivo del prossimo campionato sarà la salvezza”.

Soddisfazione anche da parte di mister Magrini, che si dice “pienamente soddisfatto della squadra. Abbiamo fatto davvero bene, attaccando gli spazi e gestendo il risultato. Una bella prestazione da parte di Boccardi e anche di Pierangioli che se migliorerà anche nell’ultimo passaggio potrà diventare un giocatore molto importante anche per la serie D”.

“Abbiamo giocato una grande partita – commenta anche l’autore del secondo gol, Giacomo Jack Vanni. Il campionato ormai è praticamente nostro. Sono contento di giocare in una città come Grosseto, con una cornice di pubblico importante, che merita molto di più dell’Eccellenza. Abbiamo tifosi davvero da categoria superiore ed è anche molto bello avere tanti bambini a seguirci”.