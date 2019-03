GROSSETO – Due persone, tra cui una bimba di due anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in località Ponti di Badia, sulla strada provinciale Castiglionese, in direzione di Castiglione della Pescaia nella tarda serata di sabato 23 marzo.

L’incidente ha visto coinvolta un’autovettura che per cause in corso di accertamento è uscita fuori strada ribaltandosi. Il conducente e una bimba di due anni che erano a bordo del mezzo sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto dal personale medico del 118 accorso sul posto.

La squadra dei vigili del fuoco intervenuta ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.