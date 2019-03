“Sicurezza in acqua”, nuovi bagnini in città: gli studenti superano l’ultimo esame. Ecco chi sono

GROSSETO – Ultimo esame di nuoto per i ragazzi della 18esima edizione del Progetto Sicurezza in Acqua organizzato dal Polo Tecnologico Manetti Porciatti e patrocinato da Coni, Comune di Grosseto, e Amministrazione Provinciale di Grosseto.

Sabato 23 marzo, presso la Piscina di Via Lago di Varano, si è svolto l’esame di nuoto del terzo e ultimo gruppo dei ragazzi che hanno scelto di conseguire il brevetto di bagnino di salvataggio. Lo staff di “Sicurezza in acqua” esprime la propria soddisfazione per i risultati ottenuti dagli studenti che, alla presenza della capitaneria di porto, dei rappresentanti della società nazionale salvamento e del coordinatore tecnico del progetto, il professor Marco Merelli, hanno visti premiati il proprio impegno ed il costante allenamento, superando la prova.

Prosegue intanto la preparazione teorica in aula in attesa di iniziare le lezioni di voga in mare

Le scuole rappresentate in questa fase del progetto sicurezza in acqua:

Da Vinci Fermi Arcidosso: Proietti Tiberi Thierry

Isis Fossombroni: Franceschetti Camilla

Isis Leopoldo II di Lorena: Guazzi Martina, Rodriguez Bottai Starling Joan, Steri Alessandro

Liceo A. Rosmini: Scaia Francesco

Polo Manetti Porciatti: Alasia Angel, Giacomelli Niccolò, Moscatelli Federico, Palumbo Dennis, Sowa Jerzy

Polo Bianciardi: Temperani Federico

Polo Liceale P. Aldi: Cretaio Cecilia, Patterlini Guia