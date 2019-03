Sanitaria Gea, al via la fase a orologio del campionato femminile

GROSSETO – Prende il via domenica, con la disputa delle prime due gare della giornata inaugurale, la fase ad orologio del campionato di serie C femminile di basket. La Sanitaria Ortopedica Grosseto, seconda nella regular season, ha positicipato al 6 aprile alle 21 la sfida con la Pielle Livorno, capolista imbattuta dopo le prime diciotto partite.

Le ragazze di David Furi, che faranno il loro debutto in questa fare sabato 30 aprile alle 18 al Palasport di via Austria contro il Quartiere 5 Firenze, puntano a conservare la posizione che permetterebbe di avere in casa la bella nella semifinale per la promozione in serie B. Marta Nalesso e compagne hanno chiuso il campionato in crescendo, grazie anche all’innesto delle senesi Beatrice e Costanza Balestrazzi e Angela Sposato, e stanno lavorando per presentarsi nella migliore condizione a queste quattro gare che precedono i playoff, ai quali accederanno le prime quattro della classifica.



Il primo turno della fase ad orologio: domenica 24 Altopascio-Galli San Giovanni Valdarno, Don Bosco Figline-Pall. Piombino; martedì 26 Pall. Viareggio-Quartiere 5 Firenze; 6 aprile Pielle Livorno-Sanitaria Gea Grosseto; 7 aprile San Miniato-Baloncesto Firenze.

Classifica: Pielle Livorno 36; Gea Grosseto 26; Viareggio, Quartiere 5 Firenze 24; Galli S.Giovanni Valdarno e Altopascio 18; San Miniato 16; Baloncesto 10; Figline 6; Piombino 2.

Il calendario completo della Sanitaria. 30 marzo (alle 18) Gea-Quartiere 5 Firenze; 6 aprile (ore 21) Pielle Livorno-Gea; 15 aprile (ore 18.15) Pall. Piombino-Gea; 24 aprile (ore 19) Gea-Pall. Viareggio.