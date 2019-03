Partenza a razzo in coppa per Fc Mambo e Tpt Pavimenti, goleada degli Amici di Marley

GROSSETO – Settimana dedicata alla Coppa per le squadre di Grosseto, con l’inizio della fase ad eliminazione diretta. Per il Tabellone Pro si giocavano i sedicesimi di finale, con i risultati che hanno più o meno legittimato il percorso delle squadre candidate alla vittoria finale. Ottima impressione l’ha desta l’Fc Mambo con il 9 a 3 sul Joga Bonito, frutto dei gol di Marri, Notaro, D’Angelo e Franceschelli, mentre la coppia Canuzzi-Tenorio spinge il Tpt Pavimenti al 12 a 5 sul Bivio Ravi (Ferrari 3).

Molto bene anche il Muppet, con l’eloquente 10 a 1 calato contro il Mugen Fc che riporta alla ribalta Pennacchini, mentre l’esperienza di Cantagallo e Siclari permette al Gori Ecofficina di spuntarla di misura (5-4) contro il volitivo Fc Millenials. De Luca e Santamaria regalano all’Atletico Barbiere la qualificazione (6-4) contro il Vets Futsal, mentre l’Ottica Guerreschi riesce a piegare il Riccapizza Cassarello ai calci di rigore, dopo l’ottima prestazione di Pastore. Infine, vittorie a tavolino per Crystal Palace e Approdo Fc contro, rispettivamente, Rollo Rollo e Scarabeo Cs. Nel tabellone Dilettanti tre gare preliminari per completare il quadro degli ottavi: il Montalcino di Pacenti batte di misura (6-5) l’Endurance Team, I Grifoni, trascinati da Rodriguez, superano 6 a 4 gli Spartan, mentre i Good Vibes eliminano un po’ a sorpresa il Rispe Crew portando il match ai calci di rigore.

Nella prima tranche di ottavi disputati, vittoria sul velluto per l’Etrusca Vetulonia Futsal di Testini, con le cinquine di Vivarelli e Capolupo a timbrare il 13 a 2 sull’Angolo Pratiche, mentre il Pasta Fresca Gori pone la propria candidatura alla vittoria finale con il 7 a 2 sul Ristorante Pizzeria Il Melograno griffato dal poker di Corina. Un super Matteo Ciacci mette le ali al Vallerotana Dream Team che ha la meglio 9 a7 delle Agenzie per Viaggiare (Violi 5) al termine di un bel match. Vittoria a tavolino per il Bar Il Porto Talamone sullo Sweet Drink Caldana, rinviata Sbocciatori-Scansano. Si completa anche il quadro delle semifinaliste per la coppa di Calcio a 7, con Il Braciere che elimina con un punteggio pesante (8-1) i campioni in carica dell’Fc Labriola 1931: partita mai in discussione, con Barelli che delizia ancora una volta la platea con cinque gol da urlo.

Recupero importante in chiave salvezza per la serie A di Grosseto: lo Scarabeo si impone 5 a 4 sul Pasta Fresca Gori grazie al tris di Buglieri e torna a sperare. Una bella iniezione di fiducia per Longino e compagni in vista del rush finale. Per il campionato di calcio a 7, invece, si chiude la stagione regolare, con il Nomadelfia che chiude al primo posto dopo il successo per 9 a 1 sull’Essebi propiziato dai soliti Tavernelli e Samuele Neri, due dei segreti di questo primo posto del Nomadelfia subito a segno nella stagione del rientro. Respinto così l’attacco del Sesto Senso Crossfit, che comunque chiude con uno splendido secondo posto dopo la vittoria a tavolino sul Fazzari Autotrasporti. In ascesa anche le quotazioni del Ps Car Center, che si prepara al meglio per i playoff con il 5 a 0 al Fazzari Autotrasporti, dove spiccano i gol di Di Gregorio e Mazzella.

Due le gare di Europa League disputate in settimana, con la corazzata Flamengo Futsal che, dopo il largo successo dell’andata, amministra il ritorno con l’Fc Bascalia vincendo ancora per 6 a 5, con Niccolaini e Montagnani sempre grandi protagonisti. Nell’incrocio tutto follonichese tra Lg Tende Da Sole e Piccolo Caffè sorridono proprio questi ultimi, che ipotecano il passaggio del turno con un sontuso 2 a 10, frutto di un’eccellente prova di squadra in cui emergono le doppiette di Tozzini, De Maria e Giovannelli.

Resta tutto invariato nelle prime posizioni del campionato di Follonica, con tutte le big che vanno a segno. Il Cave di Campiglia rimane così sempre in testa, seppur con un match giocato in più, davanti all’Immobiliare Serena. I massetani si affermano con autorità (14 a 2) sul Pepe Nero Pizzeria, con Salvadori, Gori e Caratelli a concretizzare le tante occasioni da gol, mentre il solito duo Frosali-Raspanti regala all’Immobiliare Serena il successo 10 a 4 sul Gallery Pub. Gran match quello tra Piccolo Caffè e Chattanooga, ma Canepuzzi e soci risolvono la contesa con il 9 a 6 finale, mentre il Galloway ringrazia Pietrych e Voddo che vanno in gol a ripetizione nel 12 a 6 sul Riccapizza Cassarello. Infine, scala posizioni il Bar Zio e Zia, con il poker di Marrini a indirizzare il 5 a 3 sulla Pizzeria Ballerini.

L’Fc Masterchef Utd supera a pieni voti l’esame Bar Le Burle, tornando al successo (4-2) nel campionato di Capalbio/Manciano/Polverosa: decisiva la tripletta di Mincuzzi. Per il torneo di Orbetello/Pozzarello, invece, larghe vittorie per Spaccatazzine e Amici di Marley. I portercolesi, grazie ai gol di Sabatini, Filiè e Giannini piegano 9 a 3 l’Orbetello Futsal, mentre la capolista Amici di Marley allunga in classifica con il 10 a 3 sull’Afc Birrareal, con Vagnoni, Siddi e Sordini sempre grandi protagonisti.

Sarà la Robur Gladio a sfidare i Supereroi nella coppa Professionisti della zona Sud: dopo il successo di misura nell’andata, il team di Longobardi piega anche nel ritorno (9-6) gli Spaccatazzine, a cui non bastano i gol di Sabatini e Giannini davanti alla serata di grazia di Federico Ballerini, vero ago della bilancia nel doppio confronto. Per la Coppa Dilettanti situazione incerta nei gironi, con Ugo’s Pub Team e Afc Birrareal che pareggiano per 3 a 3, mentre il Gingillacchero si affida a Nutarelli e Biondi per avere la meglio 11 a 10 del rimaneggiato Cs La Rosa, che, seppur in quattro unità, tiene botta fino al termine con i gol di Della Monaca e Podestà.