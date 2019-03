Fratellini muoiono dopo il volo dall’ottavo piano

BOLOGNA – Due fratellini di 10 e 14 anni sono morti precipitando dall’ottavo piano di un palazzo. E’ accaduto alla periferia di Bologna.

I due bambini sono di origine keniota: il tragico volo è stato attorno alle 10 della mattina di sabato 23 marzo. Alcuni residenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per i due ragazzini non c’è stato niente da fare.

Al momento della tragedia con i figli era in casa il padre, portato in questura dalla polizia per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

La madre, che fa la parrucchiera, non era in casa al momento della tragedia.