Colpo da 50 mila euro: entrano con la pistola e legano il gioielliere

FOLLONICA – Rapina ieri sera intorno alle 19,30 in via Colombo a Follonica. Quattro persone sono entrate dentro una gioielleria e hanno portato via preziosi per 50 mila euro prendendoli sia dal banco di esposizione che dalla cassaforte. Prima di trafugare i gioielli e scappare a piedi con il bottino i malviventi hanno mostrato una pistola e hanno legato il titolare del negozio.

Poi hanno preso la refurtiva e si sono dileguati. Nel negozio in quel momento c’era soltanto il gioielliere che non ha riportata ferite e che è riuscito, una volta fuggiti i rapinatori, a liberarsi per poi dare l’allarme. Sul fatto indagano i carabinieri.