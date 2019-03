Campionato superpiuma, si avvicina il match fra Invernizio e Carafa

FOLLONICA – Dopo il grande successo ottenuto nella presentazione nella sala consiliare del Comune di Follonica, in presenza del sindaco Andrea Benini, che ha voluto fortemente questo grande evento di boxe nella città del Golfo, della promoter internazionale Rosanna Conti Cavini e di tutti i componenti della Società Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, c’è molta attesa a Follonica per lo scontro fra Francesco Invernizio e Giuseppe Carafa, che riporta la grande boxe in città dopo molti anni di assenza.



La manifestazione, organizzata dalla promoter internazionale Rosanna Conti Cavini, dall’Amministrazione Comunale di Follonica con il sindaco Andrea Benini e dalla Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, presieduta da Fabrizio Corsini, è imperniata sul campionato italiano professionisti dei pesi superpiuma sulla distanza delle dieci riprese tra Francesco Invernizio (Boxe Rosanna Conti Cavini), opposto a Giuseppe Carafa (Beboxe Copertino Lecce), si terrà venerdì 12 aprile nello scenario unico del palagolfo cittadino, oltre ad altri match tra professionisti tra cui salirà sul ring anche il grossetano Simone Giorgetti, opposto a Giuseppe Rauseo ed altri match dilettantistici tra cui: i portacolori della Pugilistica Grossetana Lorenzo Veltroni, Daniele Bartolucci, Christian Corrente, allenati di maestri Alessandro Scapecchi, Emiliano Corrente e con l’aiuto di Massimo Zanaboni e i pugili della Fight Gym di Grosseto come il campione italiano della categoria Schoolboys kg 49, Gabriele Grabarciu, il vice campione italiano Elite kg 56 Halit Erylmatz e Gabriel Garcia, allenati da Raffaele D’Amico.



La città del golfo, con molte delle sue associazioni, si è voluta stringere vicino all’amministrazione comunale per collaborare per far si che questo grande evento possa lasciare il segno, dato che saranno vicino agli organizzatori ed al sindaco, la Pro Loco con il suo presidente Michele Cocola, il responsabile dell’organizzazione del carnevale follonichese Mario Buoncristiani.

Vogliamo anche ricordare che la Pugilistica Grossetana ha una succursale a Follonica all’interno della Palestra Azzurra con corsi tenuti dall’insegnante Giuseppe Arcidiacono e il suo collaboratore Alessandro Bricchi.