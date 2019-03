Assistenza ai bagnanti, cambio al vertice: ecco i nuovi coordinatori

GROSSETO – Si é svolta stamani in occasione della giornata mondiale dell’acqua l’aggiornamento per gli assistenti bagnanti della Fin. Sono intervenuti: l’assessore Fabrizio Rossi e l’assessore Riccardo Megale, che hanno portato i saluti del Sindaco di Grosseto, il Comandante della delegazione di spiaggia guardia costiera di Marina di Grosseto, Andrea Porzio, l’avvocato Romano Lombardi e il dottor Claudio Pagliare.

Il coordinatore dimissionario, professor Benito Bromo ha presentato i nuovi coordinatori del salvamento che sono Silvia Madioni per la zona di Grosseto, Fabio Marino per la zona di Pitigliano Manciano e Monte Argentaro e Roberto Merlini per la zona di Follonica.

«Sentita – sottolinea Madioni, la nuova coordinatrice di Grosseto – la partecipazione degli assistenti bagnanti presenti all’iniziativa promossa in occasione della giornata mondiale dell’acqua».