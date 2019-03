Amministrative2019: Stella c’è e si candida. «La mia proposta è per unire»

SCARLINO – Marcello Stella rompe gli indugi e si getta nell’agone. Stamattina in conferenza stampa ha lanciato la sua candidatura a sindaco per il secondo mandato. Una proposta la sua che come ha spiegato dovrà unire tutte quelle anime che si riconoscono nei valori che ha voluto mettere in evidenza e che si rifanno al campo progressista e volendo al mondo del centrosinistra senza però mai nominarlo di fatto. Stella infatti non parla di partiti e parla di cittadini con un riferimento che è quello del progetto politico promosso da Andrea Benini a Follonica.

«Per le prossime elezioni amministrative di Scarlino ritengo – ha spiegato in modo più dettagliato Stella – come già affermato anche come sindaco uscente, doveroso e responsabile proporre la mia candidatura ad un secondo mandato a tutti coloro che vorranno aderire, condividere e costruire insieme un nuovo progetto per il nostro comune e completare quanto ad oggi rimane da fare».

«È una proposta aperta a tutti coloro che condividono e si riconoscono in alcuni valori fondamentali come l’antifascismo, la tutela ambientale e la salute pubblica, il rispetto dei diritti, l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, il lavoro e la tutela delle fasce deboli».

«Questa ripeto è una proposta che deve deve unire e aprire un confronto con tutti quanti ci si riconoscono e con tutti i cittadini in generale».

Durante la conferenza stampa Stella ha anche mostrato la petizione spontanea nata a Scarlino in questi giorni. «In un’ora e mezzo sono state raccolte 51 firme di cittadini. Io li ringrazio e accolgo con favore questa iniziativa a sostengo della mia candidatura».