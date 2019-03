Amministrative2019 – Il Pd boccia Stella: «Non accettiamo la sua candidatura»

SCARLINO – «Questa mattina Marcello Stella ha ufficialmente proposto la sua candidatura a sindaco per un secondo mandato. A questa cosa, però, il Partito Democratico di Scarlino non potrà unirsi» È secca la replica di Luca Niccolini, segretario dell’unione comunale Pd a Scarlino.

«Sono stati anni difficili dove ci siamo assunti l’onere e l’onore di portare avanti il programma di governo, ringraziamo Marcello ma a questo punto però Scarlino ha bisogno di più energia e più capacità di decisione, uno stile e una personalità che non ha dimostrato di avere – prosegue Niccolini -. Purtroppo questo passo in avanti è in controtendenza a quanto dichiarato, se non si lasciano da parte i personalismi non si potrà mai avere la pretesa di unire».