FOLLONICA – «Verde pubblico, viabilità, strade e marciapiedI: Senzuno merita di meglio. Grande partecipazione dei cittadini al nostro primo appuntamento pubblico di confronto» a dirlo è Massimo Di Giacinto, candidato sindaco del centrodestra follonichese.

«I cittadini – dice Di Giacinto – hanno una gran voglia di essere ascoltati e di esprimere le loro idee, con la speranza fondata che qualcuno le ascolti e le realizzi. Lo sapevo già molto bene, ma ne ho avuta l’ennesima conferma oggi al primo appuntamento pubblico di ascolto e confronto organizzato insieme con i rappresentanti della coalizione di centrodestra che sostengono la mia candidatura a sindaco, cui è intervenuta anche la deputata Elisabetta Ripani di Forza Italia: un appuntamento dedicato al quartiere Senzuno che ha visto al nostro gazebo la visita di tantissimi cittadini. E tutti loro hanno voluto lasciarci la loro idea di città, di quartiere, indicando quelle che, a loro parere, sono le priorità da risolvere».

«A partire dal verde pubblico – chiarisce il candidato – non certo curato nel modo adeguato, come tutti possono vedere: il parco di via Portogallo ad esempio è abbandonato e ha bisogno di un intervento sostanziale per renderlo davvero a misura di famiglia e di animali domestici. E poi le strade e i marciapiedi, che hanno visto recentemente un piccolo intervento, spot pre-elettorale da parte dall’amministrazione comunale del sindaco uscente Andrea Benini ma per i quali la manutenzione ordinaria è decisamente scadente, in particolare per le vie secondarie. Una vera e propria ferita aperta da troppo tempo è quella del vecchio depuratore, ridotto a macerie abbandonate: al suo posto, dopo demolizione e bonifica, ci impegniamo a realizzare un’area destinata a verde pubblico e parcheggi, come desiderato anche dai cittadini».

«È utile anche – dice ancora Di Giacinto – attrezzare un’area camper (a pagamento) per evitare la sosta selvaggia dei caravan che attualmente penalizza il quartiere e offrire un servizio ai turisti delle case viaggianti. Particolare attenzione è richiesta per le attività economiche del quartiere, per le quali sarebbe utile l’istituzione di una Zona30 nel cuore di via della Repubblica e magari pensare a una zona pedonale temporanea in certe ore serali durante il periodo estivo. C’è spazio anche per progetti ambiziosi: in tanti vorrebbero un ponte pedonale per continuare la passeggiata sulla spiaggia dal centro a Senzuno, progetto del quale siamo disposti a valutare la fattibilità».

«Insomma – conclude il Candidato – Senzuno, prezioso quartiere cittadino dalla spiccata identità, ha bisogno di un deciso cambio di passo. Perché è inaccettabile e ingiusto che gli unici spunti, pur meritori, arrivino da privati: la mia amministrazione comunale, se i cittadini lo vorranno, saprà valorizzare Senzuno come merita».