Ariganello: «Così Stella distrugge la coalizione di centrosinistra»

SCARLINO – «Uscendo da un percorso condiviso di centrosinistra Marcello Stella oggi si assume la responsabilità di questa situazione, che rischia per la prima volta di distruggere una coalizione storica e vincente a Scarlino» afferma il segretario provinciale del Pd Gesuè Ariganello.

«In queste settimane stavamo faticosamente costruendo un percorso unitario pur sapendo delle difficoltà del quadro politico e della necessità di un percorso nuovo e aperto, chiesto a gran voce dai cittadini scarlinesi. In questo quadro nessuna opzione era esclusa, se non quella di non rompere il fronte di centrosinistra».

«Abbiamo chiesto responsabilità e un passo indietro da parte di tutti per farne insieme in avanti, ma evidentemente il sindaco uscente antepone i propri obiettivi al bene del paese e della coalizione e che meritava rispetto. Ci dispiace ma il Partito democratico, continuerà il dialogo con la coalizione di centrosinistra, cercando la soluzione migliore per dare a Scarlino un governo forte e stabile fuori dagli egoismi e dalle ricerche ossessive di poltrone.