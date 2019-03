Alle Under 12 della Pallavolo Grosseto il derby contro il Grosseto Volley

GROSSETO – Continua la serie positiva per l’Under 12 Shine On della Pallavolo Grosseto 1978, che porta a casa una bellissima vittoria per 3-1 contro il Grosseto Volley A, in un derby molto sentito.

Inizio di partita un po’ sottotono finché le piccole biancorosse riescono ad entrare presto in partita e si aggiudicano il primo e il secondo set (19-25 / 15-25) giocando in maniera precisa e portando a segno numerosi attacchi che sono risultati imprendibili per le avversarie.

Con la complicità di un evidente calo di concentrazione, le avversarie riescono ad aggiudicarsi meritatamente il terzo set per 25 a 15. Alla ripresa dell’ultimo tempo le ragazze dello Shine On scendono in campo convinte e determinate a vincere, mostrando un bel gioco, precisione e concretezza negli attacchi, dimostrando un grande carattere nonostante la giovanissima età e soprattutto che il gruppo è coeso e compatto.

“Siamo orgogliosi di queste ragazze e della meritata vittoria – ha commentato l’allenatore della Pallavolo Grosseto – oggi abbiamo visto una grande squadra reagire di fronte alle difficoltà e lottare fino all’ultimo. Continueremo a lavorare duro fino all’estate per fare sempre meglio, questo gruppo ha un grandissimo potenziale che già ci sta dando tante soddisfazioni”.

Le convocate dello Shine On: Aurora Bracci, Gaia Buonocore, Gaia Aurora D’Avanzo, Diletta Domenichelli, Maddalena Esposito, Serena Perna, Laura Pinzuti, Chiara Rastrelli, Sara Riitano, Alice Romanini, Alyssa Schiattarella, Gaia Tizzi. All. Maurizio Natalini, secondo all. Stefano Cantini, Dirig. accomp. Sonia Biasiolo.