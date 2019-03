Turismo, i campeggi più glamour d’Italia sono in Maremma: ecco la classifica

GROSSETO – Il network KoobCamp ha selezionato i migliori camping village italiani per le vacanze Glamping, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2019 e nella top ten ben 3 strutture si trovano in Maremma.

Ma cos’è il glamping? La parola “glamping” deriva dall’unione di “glamorous” e “camping”, e si può identificare con la definizione di “campeggio di lusso”. La differenza rispetto al camping classico è il fatto che la location e la dotazione delle sistemazioni è pensata per creare un effetto di comfort e di charme superiore alla media.

«L’attenta selezione – spiega una nota di Koobcamp – che ha portato alla vittoria finale il Tiliguerta Glamping & Camping Village e alla scelta dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per il Glamping è stata realizzata dagli esperti del network turistico KoobCamp (www.koobcamp.com). Da questa selezione è emersa una sempre maggiore attenzione e diffusione del Glamping in tutta Italia. Le strutture che propongono il glamping si distribuiscono in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale con numerose testimonianze di qualità da nord a sud, senza dimenticare le isole».

Ecco l’elenco completo dei dieci migliori campeggi della categoria Glamping:

• Tiliguerta Glamping & Camping Village – Muravera (CA)

• Talamone Camping Village – Orbetello (GR)

• Camping Fornella – San Felice del Benaco (BS)

• Torre Rinalda Camping Village – Lecce (LE)

• Camping Rosselba Le Palme – Portoferraio (LI)

• Camping Italia Lido – Castelletto sopra Ticino (NO)

• Villaggio Camping Baia Domizia – Sessa Aurunca (CE)

• Camping Maremma Sans Souci – Castiglione della Pescaia (GR)

• Camping Orlando in Chianti – Cavriglia (AR)

• Vallicella Glamping Resort – Scarlino (GR)