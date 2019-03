POMEZIA – Ottava gara di ritorno per l’Atlante Grosseto che se la vedrà in trasferta contro il Mirafin, team laziale di alta classifica.

Questi i convocati: Ottaviani e Pasquini L., Cipollini, Senesi D. e G., Marc Galindo, Lucchesi, Falaschi, Radaelli Douglas e Alex Gonzalez. Assente per squalifica Cassioli ed i due brasiliani che sono ritornati in Brasile.

Arbitreranno Seminara e Graziano di Palermo; cronometrista Falso di Formia. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15.

Stop forzato per le squadre giovanili biancorosse: l’Under 19, che ha terminato al di sotto delle aspettative per come ha proceduto per due terzi del girone Toscano, vinto a sorpresa dal Siena Nord, attende la prima fase dei play off che inizieranno in casa domeni ca 7 aprile; mentre gli Under 17 di Marc Galindo hanno terminato con i playoff la loro stagione.