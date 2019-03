GAVORRANO- «Il governo Conte deve dare risposte alle famiglie delle ragazze scomparse in Spagna e a tutti gli italiani». Sono state queste le parole dell’onorevole Maria Elena Boschi (Pd) che nella giornata di oggi è intervenuta alla Camera durante la discussione di una sua interpellanza al governo sul tragico incidente stradale in Spagna che tre anni fa costò la vita a un gruppo di ragazze in Erasmus, tra cui sette giovani italiane.

Maria Elena Boschi, che all’epoca dell’incidente ricopriva il ruolo di ministro del governo Renzi, in occasione del recente incontro a Gavorrano con i genitori di Elena Maestrini, studentessa gavorranese e vittima dell’incidente, aveva assicurato un suo tempestivo intervento per mantere alta l’attenzione sull’accaduto.

«Il governo – ha ribadito oggi – deve far sentire la propria voce. Noi abbiamo fin da subito lavorato con Renzi e Gentiloni affinché venisse accertata la verità ma, a tre anni di distanza, quelle tragiche morti restano ancora senza colpevoli per l’inaccettabile superficialità e lentezza dei processi spagnoli. Non si tratta di una rivendicazione di parte, ma il governo ha il dovere di difendere la dignità e la memoria di sette nostre figlie, sorelle, connazionali. Vogliamo giustizia non vendetta. Senza giustizia – ha concluso – sarebbe come se venissero uccise di nuovo».