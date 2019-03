ORBETELLO – Un’altra grande soddisfazione per la società lagunare. L’Acf Fiorentina farà visita all’Us Orbetello 1908 confermando la sua partecipazione al Viola Day organizzato per il 7 maggio.

Alla visita prenderà parte una delegazione della società viola che visiterà la struttura e incontrerà tutti i protagonisti della realtà calcistica orbetellana: la dirigenza, gli allenatori, tutti gli atleti e le loro famiglie sono invitati a partecipare all’incontro durante il quale la Fiorentina ringrazierà la società per avere deciso di aderire al progetto di affiliazione dandole il benvenuto nel mondo viola. Sarà anche l’occasione per presentare le nuove maglie del settore giovanile in onore appunto della nota società.