Lavori sull’Aurelia: investimento da 5 milioni di euro

GROSSETO – Ultimati i lavori di sostituzione dell’asfalto tra Grosseto Nord e Montepescali, un risanamento profondo del manto stradale per un valore di 5 milioni di euro.

«Anas ha ultimato oggi – fa sapere una nota – in anticipo sui tempi previsti, i lavori di risanamento profondo della pavimentazione che erano in corso sulla strada statale Aurelia” tra Grosseto Nord e Montepescali, per un valore di 5 milioni di euro. Sono stati risanati oltre 5,5 km di carreggiata dove è stata rimossa completamente la vecchia pavimentazione fino agli strati profondi e realizzata ex novo con asfalto drenante».

«Nella sola provincia di Grosseto – conclude la nota – tra lavori recentemente ultimati, in corso e in fase di avvio, Anas ha investito 20 milioni di euro per il risanamento profondo della pavimentazione sull’Aurelia».