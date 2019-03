FOLLONICA – Dopo la capolista, ecco la seconda della classe. Il calendario del girone A del campionato di Serie C femminile riserva alla Pallavolo Follonica Hotel Parrini il secondo big match in appena sette giorni: dopo la gara interna al Palagolfo contro il Baia del Marinaio Volley Cecina primo in classifica (azzurre sconfitte 3-2 nonostante una grande rimonta), adesso il sestetto follonichese di coach Rossano Rossi è atteso da un impegno in trasferta, a Borgo a Buggiano, contro il Flora Buggiano secondo in classifica. Si gioca sabato 23 marzo alle 21. Perso lo scontro diretto al vertice con Cecina, le pistoiesi hanno saputo poi risollevarsi con due vittorie in altrettanti incontri, mantenendo la piazza d’onore del girone alla pari con Cascina.

Al sesto posto con 32 punti invece Follonica, la cui permanenza in categoria – principale obiettivo stagionale – può dirsi ormai acquisita. «Ci aspetta un’altra grande partita – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – dopo la sfida alla capolista, nella quale pur perdendo di misura abbiamo dimostrato grande carattere rimontando ben due set di svantaggio alla squadra nettamente più forte del campionato. Adesso, contro Buggiano, dovremo essere capaci di giocare con la stessa concentrazione e determinazione: è un’altra squadra dalle grandi qualità che merita il posto che occupa in classifica. Ma se metteremo in campo tutto il nostro talento potremo dire la nostra: nella pallavolo a questi livelli nessun risultato è scontato».

21esima giornata – Serie C girone A:

Entomox Peimar Calci-Fanball Il Discobolo

Luca Consani Grosseto-Pallavolo Delfino Pescia

Under 21 Lupi Santa Croce-Pallavolo Cascina

Baia del Marinaio Volley Cecina-Lupi Estintori San Miniato

Voley Pantera Lucca-Errepi Mtk Grosseto

Flora Buggiano-Pallavolo Follonica

Under 21 Pediatrica Specialist-Volley Sei Rose Rosignano

Classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 56

Flora Buggiano 46

Pallavolo Cascina 46

Entomox Peimar Calci 39

Errepi Mtk Grosseto 37

Pallavolo Follonica 32

Volley Pantera Lucca 30

Lupi Estintori San Miniato 28

Volley Sei Rose Rosignano 26

U21 Lupi Santa Croce 24

Luca Consani Grosseto 20

U21 Pediatrica Specialist 19

Pallavolo Delfino Pescia 15

Fanball Il Discobolo 2