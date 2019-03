Ingresso gratuito in Curva per i bambini delle società sportive: ecco come

GROSSETO – La dirigenza biancorossa è stata chiara “Contro il Camaiore prima ancora del risultato abbiamo come obiettivo quello di riempire ancora una volta lo stadio Zecchini di giovani tifosi”. Ed è proprio per questo che il lavoro fatto in settimana dalla società sta cercando di privilegiare i giovani tifosi, andando oltre le normali pratiche. Per entrare in Curva Nord gratuitamente i giovani delle società sportive della provincia, con tanto di accompagnatore al seguito, dovranno solamente mettersi la divisa della propria società e presentarsi all’entrata della curva, come spiega la nota mandata dall’Us Grosseto.

“Dato che molti ci chiedono degli inviti non recapitati alle varie fasce di età – spiega la società in una nota – vogliamo far sapere che chiunque voglia portare il proprio bambino ad assistere alla partita anche in assenza di disposizione o di organizzazione della propria società di appartenenza potrà presentarsi dalle 13,45 al cancello d’ingresso della Curva Nord accompagnando un bambino in divisa della propria società per avere diritto all’ingresso gratuito. Sarà aperto un varco riservato alle scuole calcio e ai loro accompagnatori”.

Ma c’è un’altra bella novità. Finalmente i tifosi che vorranno acquistare la divisa del Grifone, la felpa, la borsa o altri accessori, potranno farlo nel primo Macron Store della provincia. Lo sponsor tecnico del Grosseto inaugura, infatti, domani pomeriggio la propria sede di via Santerno 27. All’inaugurazione saranno presenti anche i giocatori del Grosseto, compresi quelli delle giovanili.