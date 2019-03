FOLLONICA – È stata inaugurata questa mattina a Follonica l’edizione primaverile di Piazze d’Europa. La manifestazione voluta da Ascom Confcommercio e dall’amministrazione comunale porta ogni anno nella città del Golfo bancarelle d’artigianato e gastronomia da tutto il mondo.

Gli stand internazionali, provenienti da oltre 20 Nazioni, sono dislocati sul Lungomare Italia, viale Carducci e piazza XXV Aprile e rimarranno aperti dalla mattina alla mezzanotte, in questi tre giorni, fino a domenica 24 marzo. A Piazze d’Europa si potranno trovare prodotti tipici di artigianato, oggettistica e street food. Gli organizzatori ricordano che domani, sabato 23 marzo, è in programma un’imperdibile visita guidata alla scoperta di “Follonica – la città della ghisa” organizzata da ConfGuide Confcommercio Grosseto. La guida sarà Fabiola Favilli; info e prenotazioni: tel. 3385623163. Orario: 15,30, durata 2 ore circa Prezzo: 6 euro + biglietto ingresso al Museo Magma 4 euro. Sconto di 1 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura, previa esibizione della tessera.

(foto di Giorgio Paggetti).