GROSSETO – Weekend di gare casalinghe, sulla pista di via Leoncavallo all’Alberino, per il settore giovanile del Circolo Pattinatori Grosseto. La prima formazione a scendere in campo sarà la Under 15 targata Cieloverde che sabato alle 17 si misura con il Follonica A. Un match terribile per i ragazzi di Marco Zanobi, ancora alla ricerca del primo successo della stagione.



Domenica mattina alle 10, invece, la giovanissima formazione del Cp Bora Bora Under 11 disputerà la gara di recupero con Follonica B. Per il quintetto di Alessandro Saitta si tratta di un’altra importante occasione per fare esperienza. Il calendario verrà chiuso dalla prima gara del Cieloverde Under 17 nelle Final Three per l’assegnazione delle posizioni che vanno dal quinto al settimo. I ragazzi di Marco Ciupi, che affrontano il Forte dei Marmi alle 18, dopo aver sfiorato i playoff, puntano a chiudere nel migliore dei modi l’annata. Nel primo incontro del triangolare con gare di andata e ritorno il Forte dei Marmi ha superato l’Hc Castiglione per 7-3.