GROSSETO – Alla formazione del Camping Il Sole Gea Under 14 non basta un ultimo ottimo quarto per uscire indenne dal campo del Basket Cascina, vittorioso per 74-61. I ragazzi di Elena Furi hanno comunque disputato una buona partita, specialmente nella ripresa, conclusa con un parziale favorevole di otto punti e un bel 27-17 nell’ultimo periodo. Rimane il rammarico di aver concesso troppo ad inizio di gara. Trascinati da Brando Chinellato, autore di 35 punti, che ha ingaggiato un gran duello con il bomber pisano Pratelli, che ha chiuso a 43, i biancorossi grossetani hanno lottato dall’inizio alla fine, mettendo a segno anche tre bombe, due di Anselmi e una di Di Nisio.



Cascina-Camping Il Sole Grosseto 74-61

CASCINA: Ago 2, Franchi, D’Oro, Vanni, L. Carbocci 3, Masetti 6, F. Carbocci 7, Fiaschi, Pierotti 2, Sereni 9, Pratelli 43, Bertini 2. All. Nicolosi.

CAMPING IL SOLE GEA: Censini, Ruffoli, Di Nisio 9, Anselmi 17, Chinellato 35, Carlea, Boncompagni, Ruta. All. Elena Furi.

PARZIALI: 17-8, 37-16; 57-34.

Scatta domenica mattina alle 11,15 per la Maregiglio Gea la seconda fase del campionato Under 18 silver. I ragazzi di Pablo Crudeli saranno impegnati sul campo del Valdambra con l’obiettivo di continuare ad esprimersi come hanno fatto nelle gare conclusive della regular season (durante le quali hanno dominato i derby con Team 90 e Argentario), che ha consentito di chiudere con un terzo posto e di sfiorare l’accesso ai playoff.