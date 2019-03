BAGNO DI GAVORRANO – Si avviano verso la conclusione i campionati giovanili di calcio ai quali partecipano anche le formazioni del Gavorrano Real Follonica. In questo fine settimana gli Juniores nazionali di Gianni Martini, reduci dal pari contro lo Sporting Trestina, sono chiamati domani sabato alle 15,30 alla difficile trasferta sul campo del San Donato Tavarnelle, terza forza del campionato con 40 punti. I rossoblù, che hanno scavalcato il Bastia al nono posto, non hanno più nella da chiedere alla stagione e per questo giocheranno tranquilli, puntando a disputare una bella partita.

Gli Allievi regionali di Walter Trentini possono fare risultato domenica mattina sul campo del Montelupo: le due formazioni sono divise da appena quattro punti in classifica: a 20 i fiorentini, a 16 il Gavorrano. In trasferta anche gli Allievi Interprovinciali, di scena domenica mattina sul terreno di gioco del Palazzi Monteverdi.

Incontro di cartello domenica alle 10,30 al “Bandaccheri” di Follonica: i Giovanissimi regionali di Patrizio Marconi si misurano con la corazzata Armando Picchi Livorno, seconda in classifica, che tallona la capolista Bellaria Cappuccini, prima a 60 punti. Ai grossetani, che hanno finora messo insieme 15 punti (nello scorso fine settimana hanno comunque pareggiato a Montelupo), servirà insomma un’impresa per ottenere un risultato positivo. Il “Bandaccheri” ospiterà invece sabato alle 15,30 la sfida dei Giovanissimi provinciali 2004-2005 del Gavorrano e della Giovanile Amiata.

Gli Esordienti 2006 ricevono sabato alle 16 al “Nicoletti” di Follonica il Massa Valpiana, mentre gli Esordienti 2007 sfideranno domenica, sul campo di via Adda a Grosseto, il Saurorispescia. Nel torneo Pulcini 2008 derby in famiglia, sabato alle 16 al Nicoletti, tra Gavorrano A e Gavorrano C. I Primi calci 2011 di Gavorrano e Real Follonica A si esibiranno sabato a Monterotondo, il Real B è stato invitato ad un raggruppamento organizzato dal Massa Valpiana.