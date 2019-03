GROSSETO – Acquedotto del Fiora e i ragazzi delle scuole insieme per celebrare la “Giornata mondiale dell’acqua”. Oggi (22 marzo) a Grosseto sono stati presentati i progetti di educazione ambientale “Acqua2O” e “No alle plastiche! Io bevo l’acqua del Fiora”, promossi dal gestore in collaborazione rispettivamente con Legambiente Grosseto e cooperativa Maremmagica. L’appuntamento fa parte delle iniziative organizzate da Acquedotto del Fiora in occasione del World Water Day, il cui tema quest’anno è “Leaving no one behind” (Non lasciare nessuno indietro), che si ricollega all’obiettivo 6 dell’agenda europea per lo sviluppo sostenibile: acqua per tutti entro il 2030. Hanno partecipato Emilio Landi e Piero Ferrari, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Acquedotto del Fiora, Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente, Nunzio D’Apolito per Legambiente Grosseto, Roberta Margiacchi per la cooperativa Maremmagica e i dirigenti scolastici, gli insegnanti e gli alunni degli istituti coinvolti.

I progetti

“No alle plastiche! Io bevo l’acqua del Fiora”, in collaborazione con la cooperativa Maremmagica, ha coinvolto gli alunni delle classi V della scuola primaria e alle classi I, II e III della scuola secondaria di primo grado. Obiettivo dell’iniziativa, far comprendere ai ragazzi il valore dell’acqua come bene comune e diritto fondamentale dell’uomo e promuovere comportamenti virtuosi rispetto all’impiego delle plastiche monouso e alla gestione della risorsa idrica, sia nelle famiglie che all’interno delle scuole coinvolte. Al termine del progetto gli studenti hanno realizzato un breve testo illustrato con tema la sicurezza dell’acqua del rubinetto, prendendo spunto dagli argomenti trattati durante il percorso formativo.

“Acqua2O” in collaborazione con Legambiente Grosseto ha interessato le scuole primarie e secondarie di primo grado e ha portato all’attenzione dei bambini e ragazzi il tema della risorsa idrica in rapporto con le microplastiche; le attività proposte hanno mirato, oltre ad approfondire il tema del ciclo dell’acqua, anche a evidenziare le responsabilità del cittadino in merito all’inquinamento da microplastiche ed educare i più piccoli alla sostenibilità ambientale.

Le altre iniziative

Gli appuntamenti promossi da Acquedotto del Fiora in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua” proseguono lunedì 25 alla sorgente dell’Ermicciolo di Vivo d’Orcia, con la partecipazione del Comune di Castiglione d’Orcia e di Amiata Guide Ambientali, per poi concludersi a Siena mercoledì 27 marzo, alle 10 presso l’aula magna del complesso universitario Mattioli con Legambiente Siena.

Sempre in occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”, fino al 31 marzo Acquedotto del Fiora promuove un contest fotografico su Instagram con tema “Acqua per tutti”. Per partecipare basta pubblicare sul proprio profilo delle foto relative al tema, indicando luogo e giorno dello scatto, taggare Acquedotto del Fiora e usare l’hashtag #acquapertutti. Le foto saranno riproposte sul profilo di Acquedotto del Fiora e quelle che avranno rappresentato in maniera migliore il tema del contest saranno selezionate per la campagna di comunicazione 2020 del gestore.