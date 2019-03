Gemellaggio tra Maremma e Finlandia: firmato il patto tra Comuni per i progetti europei

MONTIERI – «Ii (Finlandia) e Montieri, un sodalizio tra Comuni che si rinnova, si rinforza e pone le basi per la costruzione di una partership europea su settori cardine della nostra società e del nostro territorio: energia, ambiente, agricoltura, agroalimentare e produzioni territoriali di qualità, scuola e formazione scolastica, turismo sostenibile e scambi di buone pratiche» a farlo sapere il sindaco, Nicola Verruzzi.

«Questa mattina abbiamo salutato la delegazione del Comune di Ii – spiega il primo cittadino – che ha trascorso questa settimana nel nostro comune. E’ il secondo viaggio che ha dato seguito ad un primo, fatto in novembre. Stavolta siamo entrati nel vivo attraverso una serie di riunioni tecniche ed operative ed abbiamo gettato le basi per la costruzione, nel prossimo futuro, di progettualità europee che potranno rappresentare opportunità incredibili per il nostro territorio ed i suoi abitanti. La delegazione ha potuto conoscere meglio il nostro territorio, ci si è potuta immergere vivendolo alcuni giorni, studiando più da vicino le sue caratteristiche ed apprezzando, durante la tavola rotonda di un paio di giorni fa, i progetti più virtuosi, dinamici, interessanti e di prospettiva che si sono originati e sviluppati in questi anni».

«Abbiamo sottoscritto una lettera di intenti – annuncia il sindaco – con la quale ci comunichiamo vicendevolmente la volontà e l’interesse di lavorare congiuntamente alla creazione di una relazione forte tra i due comuni e di progettualità che possano andare ad intercettare fondi comunitari ed a rappresentare opportunità enormi per il nostro territorio su svariati settori. Ci siamo imposti settembre come scadenza per la presentazione di una prima progettualità. In questo periodo cercheremo di focalizzarci su alcuni temi strategici per entrambi e lavoreremo raccogliendo suggerimenti e proposte dagli addetti ai lavori nei vari settori che di volta in volta verranno affrontati».

«Lo strumento della tavola rotonda – conclude il sindaco – si è rivelato utile e proficuo e lo rilanceremo per ogni singolo tema che andremo ad affrontare coinvolgendo portatori di interessi ed addetti ai lavori. Intanto, in giugno, il comune di Ii aprirà le porte ad una delegazione di Montieri per ricambiare la cortesia e l’ospitalità ricevuta e per permetterci di presentare il comune di Montieri in Finlandia. Questa è l’Europa che ci piace e che dobbiamo inseguire e difendere e nella quale dobbiamo continuare a spingere il nostro territorio».