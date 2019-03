Furto in piena notte, gli rubano la macchina sotto casa. L’appello: «Aiutatemi a ritrovarla»

GAVORRANO – L’hanno rubata proprio davanti al cancello di casa, una Fiat Panda, tra l’altro di vecchia data. Il furto è avvenuto questa notte in via Dante Alighieri nella frazione di Filare e scoperto dal proprietario questa mattina quando stava per prenderla e semplicemente era sparita.

«Inizialmente – racconta – ho pensato a una bravata di ragazzi e l’ho cercata per le vie del paese ma poi ho capito che è stata proprio rubata e ho chiamato i carabinieri». Anche tramite i social network la speranza di ritrovarla e così, il proprietario ha deciso di condividere la foto del mezzo e la targa (BW407JT), lanciando un appello per ritrovarla, non tanto per il valore della macchina stessa quanto per l’affetto di tanti anni passati insieme.