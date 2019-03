GROSSETO – Camminando o di corsa per una giornata speciale sul nuovo ponte sull’Ombrone. E’ “A tutta… Birra”, l’evento gratuito organizzato dalla Uisp di Grosseto, in collaborazione con l’amministrazione comunale, domenica 28 aprile.

Corsa, nordic walking, fit walking o una semplice passeggiata: l’importante sarà essere presenti lungo il nuovo percorso ciclopedonabile sull’argine dell’Ombrone da Grosseto fino al Parco della Maremma. Due attività di ristorazione ospiteranno la partenza e l’arrivo della kermesse: si tratta di “Frank e Serafico” a Spergolaia, e del “Bierstadel” sulla strada provinciale della Trappola.

Il percorso, di circa 9 chilometri, partendo da Spergolaia e quindi dal Parco Naturale della Maremma attraverserà il nuovo ponte sull’Ombrone, poi utilizzando la viabilità ciclopedonabile raggiungerà un attraversamento privato che porterà a superare la strada della Trappola e quindi all’arrivo al “Bierstadel”.

La particolarità della manifestazione è che i due locali offriranno in assaggio ai partecipanti i loro prodotti (in particolare la birra, da qui il nome della manifestazione) prima della partenza, durante e all’arrivo, naturalmente oltre alla disponibilità delle strutture per la logistica della partenza e la zona arrivo dei partecipanti.

Non ci sono limitazioni di età per i partecipanti, ma per i minorenni è vietato il consumo di alcool e per la loro partecipazione serve la presenza di un adulto.

Per tutti coloro che non saranno in grado di arrivare autonomamente alla zona di partenza, che sarà da “Frank e Serafico” a Spergolaia, il punto di ritrovo sarà alle ore 9 al parcheggio del Bierstadel, sulla via della Trappola. In collaborazione con Tiemme la Uisp ha organizzato un servizio navetta che porterà i primi 200 partecipanti dal Bierstadel alla zona della partenza di Frank e Serafico, in modo da garantire loro l’autonomia per il ritorno con la propria auto parcheggiata in zona arrivo.

La partenza alle ore 10,30 da Frank e Serafico con un tempo massimo per l’arrivo al Bearstadel per le ore 12,45 in caso di camminata lenta.

PROGRAMMA

ore 9.00 ritrovo nel piazzale del Bierstadel (Loc. Strada della Trappola)

ore 9.00 – 10.00 partenza delle navette per Frank & Serafico (Loc. Spergolaia)

ore 10.00 ritrovo Frank & Serafico (Loc. Spergolaia) per degustazione prodotti pre-partenza

ore 10.30 partenza da Frank & Serafico (Loc. Spergolaia)

ore 11.30 in poi arrivo nel piazzale del Bierstadel (Loc. Strada della Trappola) e degustazione prodotti