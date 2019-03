Consiglio comunale, via libera al piano operativo: «Ora abbiamo uno strumento per lo sviluppo»

SORANO – Il consiglio comunale di Sorano ha approvato a maggioranza, 9 voti a favore e 2 astenuti, il piano operativo, con contestuale variante al piano strutturale.

«Siamo arrivati ad un obiettivo strategico per il territorio e abbiamo portato a conclusione un lavoro molto impegnativo che ha visto il confronto e il coinvolgimento di Regione, Provincia, Sovrintendenza e per le sue competenze la commissione unificata del paesaggio presso l’Unione dei Comuni», ha ricordato il sindaco Carla Benocci che, dopo il voto, ha espresso soddisfazione per l’ampio consenso e ha ringraziato tutti i tecnici che hanno lavorato al piano, l’ufficio tecnico del comune, la giunta e l’intero consiglio comunale.

L’architetto Luciano Piazza ha illustrato le tappe del piano operativo, ricordando come l’iter è entrato nella fase conclusiva il 14 dicembre scorso con l’approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini. Ha inoltre riferito su tutti i passaggi effettuati e che hanno consentito di approfondire e in alcuni casi definire meglio o modificare alcuni aspetti del piano.

Da parte sua il vicesindaco Pierandrea Vanni, anche a nome del gruppo di maggioranza, ha sottolineato come con il piano strutturale prima e con il piano operativo poi si completa un percorso molto lungo e che ha conosciuto momenti difficili e che hanno messo a dura prova le giunte interessate «Adesso però – ha sottolineato – abbiamo strumenti adeguati per un governo complessivo del territorio che salvaguardi e tuteli le sue specificità e consenta uno sviluppo equilibrato, compatibile e realistico».