ORBETELLO – Un grande evento presto alla laguna di Orbetello, che nei giorni 5, 6 e 7 aprile ospiterà il campionato nazionale di modellini a vela, classe 1 metro. Soddisfazione non solo per gli amanti del genere, ma anche per l’amministrazione locale.

“Colgo l’occasione per comunicare – ha detto l’assessore allo sport orbetellano Matteo Mittica – che ho trovato l’accordo per ospitare l’anno prossimo a Orbetello il campionato europeo della stessa classe, una disciplina molto diffusa nei nostro continente e con molta partecipazione di appassionati. Un ringraziamento al Circolo Roma Sail promotore dell’evento e alla Società Canottieri Orbetello che come sempre è un grande orgoglio per tutti noi”.