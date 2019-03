Apre il nuovo punto d’ascolto per ciechi: «Presenza sempre più capillare sul territorio»

FOLLONICA – «Nell’intento di realizzare una più capillare presenza sul territorio, dopo l’apertura dei distaccamenti di Orbetello e Castel del Piano, da martedì 26 marzo , ogni quarto martedì mattina del mese, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sarà presente presso la sede Anmil, in Via Zara, 4, dalle 10 alle 11.30 per fornire informazioni e assistenza ai soci della zona e a quanti vorranno rivolgersi agli operatori per problemi inerenti la vista» a farlo sapere Ivo Massai, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, in una nota.

«Fra i tanti aspetti di cui ci occupiamo – spiega Massai – quello più importante rimane sempre l’autonomia della persona affetta da gravi patologie visive. In particolare forniremo indicazioni in merito alle modalità di accesso ai progetti di riabilitazione visiva individuali che prevedono percorsi mirati al raggiungimento dell’autonomia tramite indicazione di ausili specifici di supporto alla quotidianità, con eventuale coinvolgimento di figure professionali del settore riabilitativo».

«Inoltre – conclude il presidente – al punto di ascolto di Follonica può essere raccolta la documentazione necessaria ad avviare la procedura di riconoscimento di cecità, invalidità civile o handicap. Gli interessati possono contattare l’Uici ai numeri 0564 410587 o 339 6822764 o all’indirizzo: uicgr@uiciechi.it»