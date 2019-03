Uomo trovato morto in casa: sul posto anche i carabinieri

BAGNO DI GAVORRANO – Aggiornamento ore 17.42: È stato il fratello dell’uomo a dare l’allarme, visto che non riusciva a contattarlo. L’uomo è stato trovato nel soggiorno, sul divano di casa, senza abiti. Probabilmente è stato colto da un malore ed è morto forse un paio di giorni fa.

News ore 16.40: Un uomo di 72 anni è stato ritrovato morto dai vigili del fuoco in un appartamento di via Fratelli Cervi. I vigili del fuoco erano stati allertati per effettuare il soccorso, ma quando sono riusciti a entrare nell’appartamento l’anziano era già morto. Al momento sono sconosciute le cause del decesso. Sul posto personale medico del 118 e i carabinieri.