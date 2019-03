Salute degli anziani in Maremma: in città il convegno di Confartigianato

GROSSETO – Sabato 23 marzo, a partire dalle 11, nella sede di Confartigianato, Anap celebra la giornata “Pensionati in festa” con un convegno dedicato alla salute degli anziani, centrato particolarmente sul problema della cataratta.

«E’ uno dei momenti più importanti per l’associazione Anap – Confartigianato, che riunisce oltre 1.700 ex imprenditori nella provincia di Grosseto- spiega un nota dell’associazione – è la giornata in cui ritrovarsi, confrontarsi e festeggiare. La Festa provinciale del Pensionato giunta alla sua diciottesima edizione, ha quest’anno al centro del dibattito il seguente tema: “La cataratta.” Relatore dottor Maurizio Perrone – Oculista».

L’appuntamento è nella sala conferenze dell’associazione (via Monte Rosa 26). Dopo i saluti ufficiali del presidente della Confartigianato Grosseto, Giovanni Lamioni, del segretario generale Mauro Ciani e del presidente Anap Renato Amorosi e delle autorità presenti, la parola passerà al relatore che svilupperà il tema del convegno.

«La giornata – conclude la nota – proseguirà poi al ristorante del Bagno Moderno a Marina di Grosseto per il pranzo sociale per festeggiare insieme il compleanno dell’Anap».