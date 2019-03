Riunione dei comuni “delle vele”: incontro aperto ai cittadini per discutere di turismo

CAPALBIO – Venerdì 22 e sabato 23 marzo si terrà a Capalbio il quarto workshop nazionale sulla condivisione delle buone pratiche turistiche delle località costiere che riunirà in seminari operativi alcuni Comuni selezionati per strategie innovative e eco-compatibili tra quelli insigniti con le 5 Vele Legambiente e Touring club. L’appuntamento vedrà confrontarsi sindaci e delegati su temi di forte attualità come la riqualificazione del patrimonio pubblico in chiave eco-efficiente, il potenziamento dell’offerta turistica locale legata al turismo attivo oltre che balneare e la predisposizione di percorsi per rendere i territori sempre più plastic-free.

Eccezionalmente rispetto alle precedenti edizioni, la giornata di sabato pomeriggio sarà aperta al pubblico per consentire la partecipazione della cittadinanza e degli operatori turistici del territorio. Tema dell’incontro “Turismo attivo e turismo rurale”, al quale interverranno professionisti dell’abito del turismo attivo e rurale, della creazione di offerte partecipate e di bike-tourism per portare la loro testimonianza e contribuire a tracciare la strada verso un turismo sempre più sostenibile, il percorso attraverso cui ampliare e rafforzare l’offerta turistica delle località costiere. Prevista tra gli altri anche la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni costieri, di delegati di enti territoriali extra provincia di Grosseto e di Francesco Palumbo, Direttore di Toscana Promozione.

PROGRAMMA:

Venerdì

L’iniziativa prenderà il via a Palazzo Collachioni alle ore 16.00 di venerdì con l’accoglienza delle delegazioni e i saluti di Luigi Bellumori, Sindaco di Capalbio, Sebastiano Venneri, Responsabile nazionale turismo Legambiente e Giampiero Sammuri, Presidente Federparchi.

A seguire, tavola rotonda Plastic Free – Dall’emergenza delle plastiche spiaggiate e in mare alla costruzione di alleanze ed esperienze virtuose con Stefania Di Vito, Legambiente – Progetto Pelagos Plastic Free, Federica Barbera, Legambiente – Progetto Clean sea Life.

Sabato

Sabato dalle ore 10.00 i partecipanti si sposteranno presso Il Frantoio con accoglienza delle delegazioni e saluti di Luigi Bellumori, Sindaco di Capalbio, Sebastiano Venneri, Responsabile nazionale turismo Legambiente

A seguire, tavola rotonda Efficienza e fonti rinnovabili – Quali opportunità per l’efficientamento e la “messa a valore” del patrimonio pubblico con Katiuscia Eroe, Responsabile nazionale energia Legambiente, Luigi Bellumori, Sindaco di Capalbio, Sergio Andreis, Kyoto Club, Sandro Scollato, AD Azzero CO2.

Ore 15.00, tavola rotonda Turismo attivo e turismo rurale (sessione aperta al pubblico) – Non solo balneare: come ampliare e rafforzare l’offerta turistica delle località costiere con Luigi Bellumori, Sindaco di Capalbio, Sebastiano Venneri, Responsabile nazionale turismo Legambiente, Angelo Gentili Responsabile nazionale agricoltura Legambiente, Francesco Palumbo, Direttore Toscana Promozione, Massimo Infunti, Bikesquare, Maurizio Zaccherotti, Presidente Terramare e Vicepresidente Uisp Grosseto, Valentina Mazzarelli, Legambiente – progetto ViviMed Interreg Italia Francia Marittimo.